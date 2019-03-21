Бывший игрок «Динамо» рассказал, как его карьера разрушилась из-за наркотиков

Бывший футболист московского «Динамо» Кирилл Курочкин, завершивший профессиональную карьеру в 21 год, рассказал о проблемах с наркотиками.



«Скажу сразу: у меня не было проблем с тяжёлыми наркотиками. Все – легкие. Баловство. Я не говорю, что так можно и нужно делать. Это ужасно. И я в полной мере осознал это. Что ужасно не только мне, но и тяжело моим близким.



Как всегда это происходит: где-то в какой-то компании кто-то предложил. Хлоп – в кальян насыпали. Баловались. Не было такого, что прям пойдём, купим, убьёмся, ушатаемся. Это баловство. Могло быть два раза в неделю, потом три недели не курил. Потом снова два раза. Не было зависимости, ломок. Просто попался я. Не дай бог никому. Вот и всё. Что принимал? Растительное. Гашиш и марихуану.



Очень хочу извиниться перед болельщиками тех клубов, за которые выступал. Перед своей семьёй, друзьями. Спустя время понял, что я парень молодой и друзья останутся, каким бы я ни был. А вот семья… Это был сильный удар по семье, близким», — цитирует Курочкина Sports.ru.