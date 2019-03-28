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Руководство «Реала» обсудит возможный трансфер Икарди

Руководство «Реала» обсудит возможный трансфер Икарди
Футбол / Испания

Руководство мадридского «Реала» проведёт собрание, на котором обсудит возможный трансфер аргентинского нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По данным источника, собрание состоится сегодня, 28 марта.

В контракте Икарди есть опция выкупа за € 110 млн, действующая для иностранных клубов в период с 1 по 15 июля. Ранее сообщалось, что миланский клуб может продать форварда, по разным данным, за сумму от € 50 до € 90 млн.

26-летний Икарди перешёл в «Интер» летом 2013 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 13 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата, в которых забил девять голов.

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