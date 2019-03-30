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«Спартак» на выезде одолел «Ахмат» и вышел на третье место в таблице РПЛ

«Спартак» на выезде одолел «Ахмат» и вышел на третье место в таблице РПЛ
Футбол / РПЛ

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на своём поле встречался с московским «Спартаком». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился победой гостей со счётом 3:1.

Счёт был открыт уже на 7-й минуте – точным ударом с пенальти отметился нападающий красно-белых Луис Адриано. Уже спустя две минуты форвард «Ахмата» Беким Балай восстановил равновесие. На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве, после того как защитник Андрей Семёнов получил вторую жёлтую карточку, а спустя пять минут «Спартак» вышел вперёд – дубль оформил Адриано. В добавленное время окончательный счёт установил полузащитник гостей Денис Глушаков.

«Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Краснодар» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на третье место. «Ахмат» (27) – девятый.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
30 марта 2019, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 – Адриано – 7 (пен), 1:1 – Балай – 9, 1:2 – Адриано – 68, 1:3 – Глушаков – 90+3
Удаления: Семёнов, 63 – нет
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