«Спартак» на выезде одолел «Ахмат» и вышел на третье место в таблице РПЛ

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на своём поле встречался с московским «Спартаком». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершился победой гостей со счётом 3:1.



Счёт был открыт уже на 7-й минуте – точным ударом с пенальти отметился нападающий красно-белых Луис Адриано. Уже спустя две минуты форвард «Ахмата» Беким Балай восстановил равновесие. На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве, после того как защитник Андрей Семёнов получил вторую жёлтую карточку, а спустя пять минут «Спартак» вышел вперёд – дубль оформил Адриано. В добавленное время окончательный счёт установил полузащитник гостей Денис Глушаков.



«Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Краснодар» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на третье место. «Ахмат» (27) – девятый.