Масалитин: ЦСКА сам вставляет себе палки в колёса, на поле у команды нет лидера

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал упущенную победу «армейцев» в игре с «Уфой».

«Результат матча — полнейшее безобразие. „Уфа“ из ничего забила первый гол, сделав это из центральной зоны. В ЦСКА центральные защитники не разобрались между собой, Акинфеев погорячился с выходом. Видно, команда дрогнула. Клуб, который претендует на чемпионство, не должен так играть. ЦСКА сам себе вставляет палки в колёса: проиграл «Арсеналу», сейчас ничья, впереди непростой календарь и трудные соперники. Бери все эти очки да наступай на пятки «Зениту».

У ЦСКА нет лидера на поле. Должен быть игрок, который руководит игрой. Нужно держать мяч в середине поля, катать его и контролировать ситуацию. Ведёшь в игре — так не отдавай мяч сопернику, велосипед изобретать не надо! Ребята молодые, поэтому расслабились, выключились, думая, что победа в кармане. Оказалось,

надо играть до свистка.

Два пропущенных гола — типичная проблема ЦСКА. Команда, к сожалению, не извлекает уроков из своих матчей, ошибки повторяются раз за разом. Видно, что команда пока не готова к чемпионству. Так разбрасываться очками — глупо", — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.