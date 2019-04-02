Пейчинович: матч «Локомотива с «Зенитом» решит судьбу будущего чемпиона

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу (1:0) «железнодорожников» над «Динамо» в 21-м туре чемпионата России.

«Счастлив, что «Локомотив» обыграл «Динамо». Команда набрала очень важные три очка и вышла на второе место в РПЛ. Впереди матч с «Зенитом». Думаю, эта игра решит судьбу будущего чемпиона России», — цитируют Пейчиновича «Известия».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Юрия Сёмина набрала 38 очков в 21 матче. «Зенит» на первом месте с 44 баллами. В 21-м туре питерцы одержали волевую победу над «Оренбургом» со счётом 3:1.

Встреча «Локомотива» и «Зенита» состоится 7 апреля в Москве в рамках 22-го тура РПЛ на стадионе «РЖД Арена». Начало – 19:00 мск.