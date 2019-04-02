«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В роли его ассистентов выступят Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервным арбитром на эту встречу назначен Пол Тирни.



«Манчестер Юнайтед» набрал 61 очко и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (44) располагается на седьмом месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 79 очков в 32 матчах. В тройку лидеров также входят «Манчестер Сити» (77) и «Арсенал» (63).