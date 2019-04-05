«Реал» намерен увеличить оклад Варану до € 9 млн в год

Руководство «Реала» намерено сохранить в команде защитника Рафаэля Варана, сообщает AS.

По информации издания, в «Королевском клубе» изучают возможность подписания нового контракта с 25-летним игроком с увеличением его заработной платы до € 9 млн в год.

В нынешнем сезоне Варан сыграл в составе «Реала» 36 матчей и забил 2 мяча. По действующему контракту со «сливочными», который рассчитан до лета 2022 года, француз получает € 6 млн в год. В «Реал» он перешёл летом 2011 года из «Ланса». Его трансфер стоил мадридцам € 10 млн.

Ранее появилась информация, что к футболисту проявляют интерес «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», а сам Варан тоже не против покинуть «Сантьяго Бернабеу» и сменить команду.