Пейчинович: «Зенит» не показывает запредельный уровень

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-зелёных с «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.



«Вижу по результатам, что «Зенит» не показывает запредельный уровень. «Локомотив» потерял немало очков на старте сезона, но сейчас отставание от лидера не столь велико. И догнать питерцев вполне реально. Считаю, что у красно-зеленых состав гораздо лучше. Плюс в московской команде всегда семейная атмосфера. Поэтому думаю, «Локо» обыграет «Зенит», и это станет важным шагом к тому, чтобы второй год подряд завоевать титул чемпиона России», — цитируют «Известия» Пейчиновича.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Юрия Сёмина набрала 38 очков в 21 матче. «Зенит» на первом месте с 44 баллами.