Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Черноморец» — «Урожай». 6 апреля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торино» на выезде не сумел обыграть «Парму»

«Торино» на выезде не сумел обыграть «Парму»
Футбол / Италия

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Торино». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 0:0.

«Парма» прервала серию поражений в чемпионате Италии, которая состояла из трёх матчей. Ранее команда Роберто Д’Аверсы проиграла «Фрозиноне» (2:3), «Аталанте» (1:3) и «Лацио» (1:4). Для «Торино» эта ничья стала второй в последних трёх матчах.

«Торино» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Вальтера Маццарри 49 очков. «Парма» (34) — на 12-м месте.

В 32-м туре итальянского первенства «Торино» на своём поле встретится с «Кальяри», а «Парма» на выезде сыграет с «Сассуоло». Оба матча состоятся 14 апреля.

Статистика игроков Серии А доступна на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 31-й тур
06 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Парма
Парма
0 : 0
Торино
Турин
Манчини выбрали тренером года в Италии. Это очень смешно
Кто и за что дал Манчини премию Беарзота?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент