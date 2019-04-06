«Торино» на выезде не сумел обыграть «Парму»

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Торино». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 0:0.

«Парма» прервала серию поражений в чемпионате Италии, которая состояла из трёх матчей. Ранее команда Роберто Д’Аверсы проиграла «Фрозиноне» (2:3), «Аталанте» (1:3) и «Лацио» (1:4). Для «Торино» эта ничья стала второй в последних трёх матчах.

«Торино» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Вальтера Маццарри 49 очков. «Парма» (34) — на 12-м месте.

В 32-м туре итальянского первенства «Торино» на своём поле встретится с «Кальяри», а «Парма» на выезде сыграет с «Сассуоло». Оба матча состоятся 14 апреля.

Статистика игроков Серии А доступна на «Чемпионате».