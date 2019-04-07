Ракицкий: «Зениту» не повезло. Заработали одно очко вместо трёх

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий остался разочарован ничейным результатом матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который завершился со счётом 1:1.



«Нам не повезло. Заработали одно очко вместо трёх. Вот и всё», — сказал Ракицкий в программе «После футбола».

Единственный гол «Зенита» в этой встрече забил именно Ракицкий. Он отличился во втором матче подряд ударом со штрафного.

29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно их донецкого «Шахтёра». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором двух голов. Также на его счету четыре матча в Лиге Европы, в которых он не отметился результативными действиями.