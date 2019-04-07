Иванович: у Ракицкого очень хороший поставленный удар, не будем его трогать

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий к матчу 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Был тяжёлый матч, много контратак. Мы контролировали игру, хотели добиться результата. Неудачно пропустили. У Ракицкого очень хороший поставленный удар. Не будем его трогать. Он нашёл свою ногу, как говорится.

В первом тайме были моменты, но игра была напряжённая. Обе команды хотели выиграть. Пропущенный гол — несчастный случай. После этого у нас были моменты и возможность сыграть лучше. Но, сравнивая с прошлым матчем, всё было гораздо лучше. У «Локомотива» фланговые игроки спускаются в центр поля и создают там преимущество, контролируют игру. Когда хочешь прессинговать, получается легче игра. Мы справились.

Мы были расстроены после финального свистка. Когда ведёшь, а всё заканчивается ничьей, это расстраивает. Но ничего страшного, продолжаем дальше. Последние матчи — это в большей степени психологическое соревнование между соперниками в верхней части таблицы. Каждое очко очень важно. У нас на четыре очка больше, чем у ближайшего соперника, но впереди много тяжёлых игр", — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.