Футболисты «Авангарда» провели акцию в поддержку полузащитника Александра Макарова на матче с «Мордовией» в 30-м туре ФНЛ, который состоялся накануне, 7 апреля, на стадионе «Трудовые резервы» в Курске.



На поле команда вышла в футболках с надписью «Макар, мы с тобой!». Таким образом партнёры поддержали Макарова, который недавно перенёс операцию после травмы крестообразных связок колена, ставшей второй в его карьере. Фотографии доступны на официальном сайте «Авангарда».



Права на Макарова принадлежат ЦСКА. Александр перешёл в «Авангард» в зимнее трансферное окно на правах аренды и успел провести четыре матча в ФНЛ. До этого он также долгое время не выходил на поле из-за травмы «крестов», полученной прошлым летом.

Футболисты «Авангарда» поддержали Макарова, во второй раз порвавшего «кресты» Фото : Официальный сайт ФК «Авангард»