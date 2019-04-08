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Футболисты «Авангарда» поддержали Макарова, во второй раз порвавшего «кресты»

Футболисты «Авангарда» поддержали Макарова, во второй раз порвавшего «кресты»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Футболисты «Авангарда» провели акцию в поддержку полузащитника Александра Макарова на матче с «Мордовией» в 30-м туре ФНЛ, который состоялся накануне, 7 апреля, на стадионе «Трудовые резервы» в Курске.

На поле команда вышла в футболках с надписью «Макар, мы с тобой!». Таким образом партнёры поддержали Макарова, который недавно перенёс операцию после травмы крестообразных связок колена, ставшей второй в его карьере. Фотографии доступны на официальном сайте «Авангарда».

Права на Макарова принадлежат ЦСКА. Александр перешёл в «Авангард» в зимнее трансферное окно на правах аренды и успел провести четыре матча в ФНЛ. До этого он также долгое время не выходил на поле из-за травмы «крестов», полученной прошлым летом.

Футболисты «Авангарда» поддержали Макарова, во второй раз порвавшего «кресты»
Футболисты «Авангарда» поддержали Макарова, во второй раз порвавшего «кресты»
Фото: Официальный сайт ФК «Авангард»
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