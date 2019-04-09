Консейсау: «Ливерпуль» невероятно силён, но мы знакомы с его возможностями

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 9 апреля.

«Ливерпуль» играет на высочайшем уровне каждую неделю. У нас несколько другая ситуация, хотя я ко всем командам отношусь с уважением. Учитывая силу оппонента, наши кадровые потери и то, что это только первый матч 1/4 финала, мы должны правильно выбрать стратегию.



«Ливерпуль» невероятно силён, на «Энфилде» в 16 матчах они лишь дважды сыграли вничью. Но мы прекрасно знакомы с соперником и его возможностями.



Конечно, никто не хотел встречаться с «Ливерпулем», но все мы очень амбициозны. Важно то, что покажет команда в конкретный вечер. Наша судьба в Лиге чемпионов зависит от двух предстоящих матчей. Но нужно идти к цели шаг за шагом", — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Порту» пройдёт на стадион «Энфилд», и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.