Яремчук – о Ракицком: это потеря для сборной Украины

Обладатель Кубка обладателей кубков 1986 года в составе киевского «Динамо» Иван Яремчук поделился мнением об игре защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. В последних двух матчах он забил два гола.

«Молодец, что забивает. Для спортсмена это важно. А какая у него была длинная диагональная передача! Он с левого фланга обороны мог подать на нападающего. Удар у него всегда неплохой был, но я бы не сказал, что он являлся штатным исполнителем штрафных в «Шахтёре». Может, такое доверие в «Зените» получил — и выходит у него неплохо. Хорошо, когда игрок пробует что-то новое и продолжает раскрываться. Ярослав не останавливается на достигнутом.

Вернут ли Ракицкого в сборную Украины? Не знаю, наверное, на этот вопрос может ответить Андрюха Шевченко. Наверное, есть на то причины. Вероятно, другие моменты влияют на решение этой ситуации. Вы же знаете, что всё решают политики. Мы — спортсмены, немножко другая каста, как и певцы, артисты. Непонятно, почему одним можно ездить, а другим нельзя? Кому-то это не нравится, разные люди есть.

Конечно, он у нас являлся игроком основного состава, выполнял чётко свои функции на поле. Был полезным. Конечно, это потеря. Но только Шевченко на эти все вопросы может дать детальные объяснения», — цитирует Яремчука «Спорт уик-энд».