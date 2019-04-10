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Это'О: Гвардиола помог «Интеру» провернуть лучший трансфер в истории футбола

Это'О: Гвардиола помог «Интеру» провернуть лучший трансфер в истории футбола
Футбол / Испания

Камерунский форвард Самуэль Это'О, ныне выступающий за «Катар СК», назвал свой переход из «Барселоны» в «Интер» лучшим трансфером в истории футбола.

«Мой агент сказал, что „Барселона“ выставила меня на продажу по просьбе Гвардиолы. Это его решение позволило мне оставить след в футболе, потому что после этого „Интер“ переписал историю. Это решение позволило „Интеру“ провернуть лучший трансфер в истории футбола», — цитирует 38-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Это'О перешёл в «Интер» из «Барселоны» летом 2009 года за € 20 млн. В сезоне-2009/10 камерунец в составе миланского клуба выиграл чемпионат и Кубок Италии и Лигу чемпионов. Всего в составе «Интера» он сыграл 102 матча и забил 53 мяча.

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