«Валенсия» в компенсированное время вырвала победу в матче ЛЕ с «Вильярреалом»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш, отличившийся на 6-й минуте. Перед перерывом счёт сравнял хавбек «Вильярреала» Санти Касорла, реализовавший пенальти. На 90-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайи гостей вывел вперёд хавбек Даниэль Васс. Перед финальным свистком ещё один мяч в ворота хозяев отправил Гуэдеш, голевой пас отдал российский полузащитник Денис Черышев.

Ответную игру 1/4 финала команды проведут в Валенсии на стадионе «Месталья» 18 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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