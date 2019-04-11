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«Валенсия» в компенсированное время вырвала победу в матче ЛЕ с «Вильярреалом»

«Валенсия» в компенсированное время вырвала победу в матче ЛЕ с «Вильярреалом»
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш, отличившийся на 6-й минуте. Перед перерывом счёт сравнял хавбек «Вильярреала» Санти Касорла, реализовавший пенальти. На 90-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайи гостей вывел вперёд хавбек Даниэль Васс. Перед финальным свистком ещё один мяч в ворота хозяев отправил Гуэдеш, голевой пас отдал российский полузащитник Денис Черышев.

Ответную игру 1/4 финала команды проведут в Валенсии на стадионе «Месталья» 18 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2019, четверг. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1 : 3
Валенсия
Валенсия, Испания
0:1 – Гуэдеш – 6, 1:1 – Касорла – 36 (пен), 1:2 – Васс – 90, 1:3 – Гуэдеш – 90+3
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