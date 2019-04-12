«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основой

«Спартак» наказал полузащитника Аяза Гулиева за нападение на пешехода. Как сообщает телеграм-канал «Baza», хавбек оштрафован на 5 млн рублей – их вычтут из его зарплаты. В месяц Гулиев зарабатывает в «Спартаке» около 6 млн рублей.



Кроме того, Гулиева отстранили от основного состава — игрока отправили на тренировки в дубль, но играть за него запретили. По сведениям «Чемпионата», эта информация соответствует действительности.

Накануне, 11 апреля, стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос. Позже игрок «Спартака» попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.