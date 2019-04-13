Хусаинов: Лапочкин должен был дать Деспотовичу прямую красную в матче с ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод во втором тайме матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург» (2:3), в котором нападающий гостей Джордже Деспотович попал коленом в нос защитнику «армейцев» Игорю Дивееву. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин не показал жёлтую карточку, а лишь назначил штрафной в пользу московской команды.

«Это прямая красная карточка. Арбитру важно давать понять предел допустимой жёсткости. Тут важно демонстрировать одинаковый подход к футболистам обеих команд», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, в первом тайме игры Лапочкин удалил с поля защитника ЦСКА Марио Фернандеса. 28-летний футболист получил жёлтые карточки на 19-й и 25-й минутах.