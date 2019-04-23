Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» готов обновить свой трансферный рекорд

«Манчестер Сити» готов обновить свой трансферный рекорд
Футбол / Англия

«Манчестер Сити» летом готов обновить свой трансферный рекорд приобретением полузащитника «Атлетико» Родри. Как сообщает The Telegraph, спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн уже несколько раз просматривал Родри в нынешнем сезоне.

Отмечается, что 22-летний футболист должен заменить Фернандиньо, которому скоро исполнится 34 года. «Горожане» хотят оформить переход трансферу уже к старту предсезонной подготовки к следующему сезону.

«Атлетико» может отпустить испанского игрока только за € 70 млн (около £ 61 млн), которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Поэтому если сделка состоится, то Родри станет самой дорогой покупкой «Манчестер Сити». Пока что ею остаётся Рияд Марез, который был куплен прошлым летом из «Лестер Сити» за £ 60 млн.

Марез недоволен своим положением и может покинуть «Манчестер Сити»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент