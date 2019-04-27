Симеоне: «Атлетико» рассчитывает на Гризманна в будущем

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что рассчитывает на нападающего команды Антуана Гризманна в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что французский форвард может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.



«Антуан — очень важный игрок для команды и клуба. Мы рассчитываем на него в будущем. Гризманн один из капитанов команды, и мы надеемся, что следующий сезон будет у него не менее продуктивным», — приводит слова Симеоне Goal.com.



В нынешнем сезоне Гризманн в 42 матчах чемпионата Испании забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач. Сумма отступных за французского футболиста ближайшим летом снизится с € 200 млн до 120 млн. Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года.

Источник: игроки «Барселоны» выступают против трансфера Гризманна