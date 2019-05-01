«Ренн» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся 1 мая в 20:00

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Роазон Парк» в Ренне состоится матч 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» – «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. В роли его ассистентов выступят Орельен Бертомье и Бенжамен Паже. Резервный рефери – Ромен Лиссорг.



Ранее в этом сезоне команды встречались дважды. Сначала в 9-м туре Лиги 1 монегаски на своём поле уступили сопернику со счётом 1:2, однако затем взяли реванш в матче 1/4 финала Кубка французской лиги, одержав победу в серии пенальти.



После 33 туров «Ренн» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 очками в активе. «Монако» (32) располагается на 17-й строчке, находясь в трёх очках от зоны вылета.

«Ренн» — «Монако»: эксперты оценили шансы команд в матче 34-го тура Лиги 1