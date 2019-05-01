«Ренн» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ренна» и «Монако» на матч 34-го тура французского Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ренн»: Коубек, Траоре, Да Сильва, Бенсебаини, Мешер, Камавинжа, Юханссон, Буриго, Леа Силики, дель Кастильо, Эну.



«Монако»: Си, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Бадьяшиль, Аолу, Лопеш, Силва, Головин, Желсон, Фалькао.



После 33 туров «Ренн» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 43 очками в активе. «Монако» (32) располагается на 17-й строчке таблицы Лиги 1, находясь в трёх очках от зоны вылета.