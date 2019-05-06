Пьянич: «ПСЖ» может заинтересовать любого футболиста

Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал информацию о возможном переходе в «ПСЖ».

«ПСЖ» входит в топ-8 европейских клубов. Они хотят перейти на новый уровень в Лиге чемпионов, это очень большой клуб, который может заинтересовать любого футболиста.

Это футбольный проект, в котором уже есть великие игроки, и у них есть желание выиграть Лигу чемпионов. Это клуб, который пользуется всеобщим уважением.

В футболе всё возможно, я в Италии уже 8 лет, и играю в замечательном клубе. В футболе никогда не знаешь, что может случиться. Если у всех будет заинтересованность, то мы можем обсудить мой трансфер, но сейчас я совсем не думаю об этом. Я думаю только о том, чтобы закончить свой сезон, а также о своей цели на ближайшие годы — выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Пьянича Get French Football News со ссылкой на программу Canal Football Club.