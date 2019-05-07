Линекер: гол Компани должен быть признан лучшим в сезоне

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:0) благодаря голу бельгийского защитника Венсана Компани.



«Учитывая обстоятельства, гол Компани должен быть признан лучшим в сезоне. Невероятный момент в этом экстраординарном сезоне.

Невероятно, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» продолжают побеждать. Как можно набрать 94 очка после 37 матчей и не быть лидером чемпионата? Поразительно!", — написал Линекер в своём «твиттере».

В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 12 мая и начнутся в 17:00 мск.