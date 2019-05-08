Пресненский суд Москвы огласил приговор Кириллу Кокорину — брату нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



Суд приговорил Кирилла Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии.



Напомним, Кирилл Кокорин вместе со своим братом, а также полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.



Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.

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