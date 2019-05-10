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Шоу – лучший игрок «МЮ» в сезоне по версии болельщиков, Погба – третий

Шоу – лучший игрок «МЮ» в сезоне по версии болельщиков, Погба – третий
Футбол / Англия

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу признан лучшим игроком сезона в команде по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Он стал обладателем приза сэра Мэтта Басби, который вручается с 1972 года. На втором месте по количеству голосов оказался Виктор Линделёф, третий – Поль Погба. До того четыре сезона из пяти лучшим признавался Давид де Хеа.

Шоу становился лучшим игроком клуба в августе и сентябре прошлого года, а также в марте 2019 года. В 29 матчах чемпионата Англии на его счету гол и четыре результативные передачи.

«Фанаты переживали за меня в трудные времена, они всегда верили, приятно видеть, что они до сих пор делают это, голосуя за меня. Я способен дать клубу гораздо больше, действительно верю в это», — отметил защитник.

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