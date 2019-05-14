Фомина: «Какой футбол? Пусть идёт варить борщ!» — это мужчины говорят от обиды

Главный тренер женской сборной России и ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала о дискриминации женщин-футболисток.

«У нас такой менталитет. Нет пропаганды, нет рекламы, нет заинтересованности в том, чтобы открывались детские академии женского футбола, нет помощи со стороны мужских клубов. У нас никак не могут признать, что женщина ничем не хуже мужчины. Мы отстаём от Европы, от Америки, от Канады.



Правила в женском и мужском футболе одинаковые. У нас же не овальный мяч или ещё что-то. Отличие только в том, что женщины-футболисты и на поле, и за его пределами красивые. Феминитивы? Бомбардирка или бомбардирша? Нет. Бомбардир, футболист, даже если женщина! Какая разница, какого игрок пола?



«Какой футбол? Пусть идёт варить борщ!» — эти слова мужчины говорят от обиды. Они чувствуют конкуренцию. Вопрос вот в чём: признайте женский футбол как вид спорта. И всё. Ведь он такой же по накалу, по эмоциям, и даже насыщеннее. И создайте больше женских команд на базе мужских клубов. Болельщиков, которые ходят на мужские матчи, легче будет привлекать к матчам женской команды, если она будет в структуре мужской. Красивые девушки играют в футбол, любят футбол — одни плюсы», — приводит слова Фоминой «Лента.ру».