Саутгейт не будет уводить сборную Англии в случае проявлений расизма
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не будет уводить с поля национальную команду в случае проявлений расизма.
Во время выездного отборочного матча Евро-2020 против сборной Черногории несколько английских игроков, включая Дэнни Роуза и Каллума Хадсон-Одои, подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
«Не думаю, что нам действительно нужны такие заявления о недопустимости таких вещей. Расизм недопустим, но я не уверен, что будет полезно увести команду с поля. Что это изменит? Мы должны пытаться изменить ситуацию другим образом. Допустим, через воспитание общества. Я знаю, что есть много мнений на этот счёт. Чувства моих футболистов — самое важное для меня», — цитирует Саутгейта Sky Sports.
УЕФА расследует расистское поведение болельщиков на матче Черногория — Англия
- 17 мая 2019
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