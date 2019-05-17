Саутгейт не будет уводить сборную Англии в случае проявлений расизма

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не будет уводить с поля национальную команду в случае проявлений расизма.



Во время выездного отборочного матча Евро-2020 против сборной Черногории несколько английских игроков, включая Дэнни Роуза и Каллума Хадсон-Одои, подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.



«Не думаю, что нам действительно нужны такие заявления о недопустимости таких вещей. Расизм недопустим, но я не уверен, что будет полезно увести команду с поля. Что это изменит? Мы должны пытаться изменить ситуацию другим образом. Допустим, через воспитание общества. Я знаю, что есть много мнений на этот счёт. Чувства моих футболистов — самое важное для меня», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

УЕФА расследует расистское поведение болельщиков на матче Черногория — Англия