Дибала не войдёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

В ближайшие дни главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони должен объявить состав команды, который будет готовиться к Кубку Америки — 2019.

Однако, как информирует TNTSports, уже известно, что в заявку на турнир не попадёт форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Тренерский штаб национальной команды Аргентины решил отказаться от услуг 25-летнего нападающего ввиду того, что тот провёл невнятный сезон на клубном уровне. Также в сборной недовольны тем, как футболист проявил себя в товарищеских матчах за бело-голубых, когда получал шанс сыграть.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Дибала забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач в 40 играх. В составе сборной Бразилии в 19 матчах на счету форварда 1 результативный удар.