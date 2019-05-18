Дибала не войдёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
В ближайшие дни главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони должен объявить состав команды, который будет готовиться к Кубку Америки — 2019.
Однако, как информирует TNTSports, уже известно, что в заявку на турнир не попадёт форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Тренерский штаб национальной команды Аргентины решил отказаться от услуг 25-летнего нападающего ввиду того, что тот провёл невнятный сезон на клубном уровне. Также в сборной недовольны тем, как футболист проявил себя в товарищеских матчах за бело-голубых, когда получал шанс сыграть.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Дибала забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач в 40 играх. В составе сборной Бразилии в 19 матчах на счету форварда 1 результативный удар.
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