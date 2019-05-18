«Уфа» дома уступила «Оренбургу» в матче РПЛ

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уфой» и «Оренбургом». Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник». Победу в игре одержали гости со счётом 2:0.
Первый мяч в матче был забит на 15-й минуте. Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш подобрал отскочивший к нему мяч и мощным ударом от линии штрафной уложил его под перекладину ворот Александра Беленова. На 87-й минуте второй гол в ворота хозяев провёл Даниэль Мишкич.
В турнирной таблице чемпионата России «Уфа» по-прежнему занимает 14-е место. Команда Вадима Евсеева набрала 26 очков. «Оренбург» с 40 очками в активе поднялся на 7-е место. В следующем туре РПЛ, который станет заключительным, «Уфа» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Оренбург» дома будет принимать другую команду из столицы — «Спартак».
- 18 мая 2019
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