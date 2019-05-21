Компани проведёт прощальный матч за «Манчестер Сити» с командой звёзд АПЛ

Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани проведёт прощальный матч за клуб. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

11 сентября на стадионе «Этихад» состоится матч между легендами «Манчестер Сити» и звёздами Премьер-лиги. Все собранные средства будут пожертвованы бездомным, проживающим в Манчестере.

33-летний Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. Всего за клуб из Манчестера он провёл 360 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 20 матчей во всех турнирах, а также отметился 11 результативными передачами.

Со следующего сезона Компани станет играющим тренером «Андерлехта».