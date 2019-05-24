«Динамо» из-за травм недосчитается двух игроков в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о ситуации с травмированными игроками в преддверии матча заключительного, 30-го, тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который состоится 26 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.



«У нас два травмированных человека: Антон Соснин и Константин Рауш. Они точно не примут участия в игре. Все остальные готовятся. Понимаю, что многие давно не выходили, но будем определять состояние. Физическое состояние Рыкова хорошее. Владимир пропустил немного на предсезонных сборах, потом испытывал некоторые проблемы, но сейчас набрал форму.



У нас будет двухнедельный отпуск, а потом два сбора в Австрии по 12-13 дней. Весь месяц будет плотно забит. Предсезонка короткая, нужно подготовиться к новому сезону. Это не зимние сборы, где практически два месяца есть. Учитывая эти моменты, мы раздадим игрокам на отпуск программу, которую они обязательно должны будут выполнить», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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