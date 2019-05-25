«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву

«Рубин» рассматривает нескольких кандидатов на случай, если главный тренер команды Курбан Бердыев всё же решит покинуть клуб по окончании текущего сезона и его отставка будет принята. Об этом сообщает Спорт Бизнем Online.

Во многом имя нового главного тренера казанского клуба будет зависеть от решения CAS по апелляции на участие команды в европейских клубных турнирах. Если дисквалификация будет сокращена с двух лет до одного года, «Рубин» пригласит опытного тренера для решения задачи выхода в еврокубки — Игоря Черевченко («Арсенал»), Рашида Рахимова («Ахмат») или Роберта Евдокимова (без клуба). Если апелляция будет отклонена, казанский клуб сделает ставку на тренера из собственной системы — Романа Шаронова или бывшего наставника дубля «Рубина» Юрия Уткульбаева, сейчас работающего с «Нефтехимиком».