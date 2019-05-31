Черчесов: Сан-Марино и Кипр — лёгкие соперники? Для зрителей в панамке и с пивом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата Европы—2020.
«Мы сделали маленький тестик состояния, скоро будут цифры. Настроение у всех хорошее. Мало информации по Сан-Марино, может, у вас. А у нас достаточно, потому что мы готовимся к конкретной игре. Уже даже сегодня были тактические вещи, на каждой тренировке мы накладываем элементы, которые нам будут нужны.
Кипр и Сан-Марино – лёгкие соперники? Это для вас, тех, кто будет смотреть в панамке и с кружкой пива. Нам надо работать и тренироваться, и мы не можем рассуждать категориями «сложно» или «легко». Сначала были Бельгия и Казахстан. Для нас это было просто фактом, к которому надо готовиться. Теперь нужно готовиться к следующим матчам», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020. 8 июня в Саранске команда сыграет с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретится со сборной Кипра.
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