Дивеев: когда Гончаренко привлекал к основе с «Уфой», я с катушек слетел

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как он оказался в основном составе «Уфы», за которую он выступал ранее.

«Я начал заниматься в 2006-м в СДЮСШОР, но уже через несколько лет понял: перспектив там нет. Выпущусь из этой школы в никуда — и закончу карьеру. В 2010-м «Уфа» уже появилась, спустя 5 лет в клубе как раз проводили отбор в команду 1999 года рождения. На первом занятии тренер Макич Сергеич Микаелян сразу позвал к себе. Для меня это был самый сложный момент — адаптация в новом коллективе. Помог папа: «Ты чего тупишь? Используй шанс!»



В первом же матче, на первенстве республики меня поставили опорником против дубля «Уфы». У меня мандраж — первая игра на серьезном уровне. К тому же в центре поля сто лет не играл, только в самом раннем возрасте туда ставили. Я забил, но мы проиграли, кажется. А после матча подходит тренер дубля: «Давай к нам!»



Реакция? Шок: потренировался неделю в одной команде, а уже зовут в другую. Но новый шанс упускать было нельзя — пошёл в дубль. А через месяц-два меня Виктор Михалыч Гончаренко уже к тренировкам основы «Уфы» привлекал. Я тогда вообще с катушек слетел — такую панику поймал. Смотрел на этих футболистов — Слая, Пауревича, Диего Карлоса — и начинало трясти от волнения. Тогда Гончаренко подозвал меня: «Ты слишком быстро избавляешься от мяча. Не бойся, бери игру на себя. Если потеряешь — нестрашно», — цитирует Дивеева Sport24.