Бенитес: не вижу фаворита в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес признался, что не может выделить фаворита в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур».
«Все полагают, что «Ливерпуль» будет сильнее и победит, основываясь на чемпионате Англии. Но «Тоттенхэм» — хорошая команда. Сбалансированная в защите, сильная в полузащите, опасная в атаке. Почеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале», — приводит слова Бенитеса пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» на пути к финалу Лиги чемпионов победил «Баварию» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселону» (0:3 и 4:0). На групповом этапе красные заняли второе место в квартете с «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвеной Звездой».
В свою очередь «Тоттенхэм» прошёл дортмундскую «Боруссию» (3:0 и 1:0), «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4) и «Аякс» (0:1 и 3:2). «Шпоры» также вышли в плей-офф со второго места в группе, где их соперниками были «Барселона», «Интер» и ПСВ.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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