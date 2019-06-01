Талалаев: «Тоттенхэм» сможет противостоять прессингу «Ливерпуля»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем», который состоится сегодня, 1 июня.
«Встречаются две равные английские команды. У «Тоттенхэм Хотспур» возвращается после травмы Кейн. Почеттино собрал крутую команду: Сон, Кейн, Алли, Эриксен. Он классный тренер, грамотно изучает соперников. Считаю, шпоры смогут противостоять прессингу «Ливерпуля». Кто победит — не знаю, но уверен, что увидим бой двух равных команд», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 июня 2019
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