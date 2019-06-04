«Ливерпуль» предложил Ориги подписать новый контракт

«Ливерпуль» предложил своему нападающему Дивоку Ориги новый контракт. Эту информацию подтвердил сам футболист, который пока не дал своего ответа.

«На моём столе лежит предложение о новом контракте. После матчей национальных команд будет ясность, но я думаю, мы обсудим это с клубом», — цитирует форварда Mirror.

Главный тренер команды Юрген Клопп остался доволен выступлениями бельгийского футболиста во второй половине минувшего сезона и видит Ориги в составе «Ливерпуля» на будущий сезон.

Контракт Ориги истекает летом следующего года. В минувшем сезоне форвард сыграл в Премьер-лиге 12 матчей, забив 3 мяча и сделав 1 передачу. Ранее заинтересованность в приобретении Дивока проявляли «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».