Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В настоящий момент национальная команда проводит тренировку. В занятиях принимают участие все футболисты, кроме полузащитника Юрия Газинского, получившего травму в первом тайме контрольного матча с «Чертаново», который состоялся накануне, 3 июня, в Новогорске и завершился победой сборной со счётом 6:0.
Ранее стало известно, что из-за повреждения Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром.
8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
- 4 июня 2019
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