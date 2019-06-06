Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В настоящий момент национальная команда тренируется. В занятиях принимают участие все 28 футболистов. В строю по-прежнему отсутствуют полузащитник Юрий Газинский, получивший травму в контрольном матче с «Чертаново» 3 июня (6:0), и защитник Владислав Игнатьев.
Ранее стало известно, что из-за повреждения Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром.
На тренировке также присутствует сборная паралимпийской команды России из спортсменов с церебральным параличом.
8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
- 6 июня 2019
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