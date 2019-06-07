Дзюба пригласил жителей Саранска на матч Россия — Сан-Марино

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам с призывом посетить матч отборочного цикла чемпионата Европы—2020, в котором сыграют национальные сборные России и Сан-Марино.



«Уважаемый Саранск, приглашаем вас на стадион. Завтра в 19:00 поддержите сборную России. Нам очень нужна ваша поддержка и полный стадион. Всем удачи и ждём на футболе», — цитирует Дзюбу пресс-служба сборной России.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной России.



Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. За гостей будут болеть около 10 фанатов. Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.

Дзюба: получится забить Сан-Марино — буду рад, все предпосылки к этому есть