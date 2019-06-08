Тренер сборной Сербии: за поражение от Украины беру ответственность на себя

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 от сборной Украины.
«Поздравляю сборную Украины с заслуженной победой. Они были сегодня лучше нас. Начало несколько затянулось, а потом мы пропустили два нелепых гола, которые стали решающими.
Но жизнь продолжается. Нужно как можно быстрее восстановиться и сосредоточиться на домашнем матче с Литвой.
Я беру всю ответственность на себя. Нам трудно, но мы движемся дальше», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.
Сборная Украины на стадионе «Львов Арена» разгромила национальную команду Сербии со счётом 5:0. По два мяча забили полузащитники Геннадий Цыганков и Евгений Коноплянка. Также голом отметился нападающий Роман Яремчук.
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