Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер сборной Сербии: за поражение от Украины беру ответственность на себя

Тренер сборной Сербии: за поражение от Украины беру ответственность на себя
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 от сборной Украины.

«Поздравляю сборную Украины с заслуженной победой. Они были сегодня лучше нас. Начало несколько затянулось, а потом мы пропустили два нелепых гола, которые стали решающими.

Но жизнь продолжается. Нужно как можно быстрее восстановиться и сосредоточиться на домашнем матче с Литвой.

Я беру всю ответственность на себя. Нам трудно, но мы движемся дальше», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Украины на стадионе «Львов Арена» разгромила национальную команду Сербии со счётом 5:0. По два мяча забили полузащитники Геннадий Цыганков и Евгений Коноплянка. Также голом отметился нападающий Роман Яремчук.

Шевченко: физическое состояние — козырь сборной Украины в матче с Сербией
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент