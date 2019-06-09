Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Модель — об изнасиловании: Неймар — наркоман. Он должен сидеть в тюрьме

Модель — об изнасиловании: Неймар — наркоман. Он должен сидеть в тюрьме
Футбол / Франция 0

Бразильские СМИ обнародовали отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, с адвокатом вскоре после произошедшего.

«Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой», — приводит слова модели Marca.

Триндади обвинила нападающего «ПСЖ» в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже. Позже девушка подала заявление в бразильскую полицию. Модель странно вела себя на допросах, путалась в показаниях, из-за чего её адвокат отказался вести дело.

Появилась переписка Неймара и модели, обвинившей его в изнасиловании
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание на допросе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент