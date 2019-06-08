Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание на допросе

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание на допросе
Футбол / Франция 0

Модель Нажила Триндади, обвинившая нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, потеряла сознание во время дачи показаний в полицейском участке в Сан-Паулу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, вскоре после случившегося девушка была доставлена в больницу. Ранее стало известно, что Неймар прибыл в участок для дачи показаний на инвалидной коляске. Бразильский форвард получил травму во время товарищеской встречи с национальной командой Катара 6 июня. Позже у игрока был диагностирован разрыв связок голеностопа.

Триндади обвинила нападающего «ПСЖ» в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже. Позже девушка подала заявление в бразильскую полицию.

Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний на инвалидной коляске
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент