Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание на допросе

Модель Нажила Триндади, обвинившая нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, потеряла сознание во время дачи показаний в полицейском участке в Сан-Паулу, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, вскоре после случившегося девушка была доставлена в больницу. Ранее стало известно, что Неймар прибыл в участок для дачи показаний на инвалидной коляске. Бразильский форвард получил травму во время товарищеской встречи с национальной командой Катара 6 июня. Позже у игрока был диагностирован разрыв связок голеностопа.



Триндади обвинила нападающего «ПСЖ» в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже. Позже девушка подала заявление в бразильскую полицию.

Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний на инвалидной коляске