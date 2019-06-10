Погба согласился на переход в «Ювентус»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей — для получения возможности подписать контракт с Погба им нужно продать несколько футболистов. Альтернативным вариантом является включение в сделку одного из своих футболистов — сообщалось о возможном переезде в Манчестер защитника Алекса Сандро либо нападающих Дугласа Косты или Пауло Дибалы.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.
Ранее стало известно, что Погба стал главной трансферной целью мадридского «Реала» после трансфера Эдена Азара.
- 10 июня 2019
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