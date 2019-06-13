Адвокат Кирилла Кокорина: подкупает заинтересованная позиция обвинителя

Адвокат Вячеслав Барик, защищающий в суде Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал сегодняшнее заседание.

«Очень приятно видеть такое живое, яркое выступление гособвинителя! Хотелось бы поблагодарить за такое желание разобраться в ситуации. Подкупает заинтересованная позиция обвинителя. Отдельно хотел бы поблагодарить за то, что озвучены нормы закона.



Мы все знаем русский язык, можем формулировать из слов предложения. Но в них них должна быть логика и обоснованный вывод. По эпизодам пойдём. Я считаю, что выводы суда не основаны на доказательствах, которые собраны по делу. В приговоре не указано, на каких основаниях суд отдал те или предпочтения. Слова не звучат разумно или логично. Мы не компьютер, мы не УПК, мы можем уличить отсутствие логики» — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.



Прокурор попросила оставить тюремные сроки Кокорина и Мамаева в силе