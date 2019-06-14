Монтелла продолжит работать на посту главного тренера «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины»​ Винченцо Монтелла продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает официальный сайт итальянского клуба.



Монтелла провёл встречу с новым владельцем «Фиорентины» Рокко Коммиссо, на которой было достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве.



Монтелла уже возглавлял «Фиорентину» в период с 2012 по 2015 год. Тогда под его руководством «фиалки» сыграли 153 матча, одержали 81 победу, 32 раза сыграли вничью и 40 игр проиграли. Монтелла работал также с «Ромой», «Катаньей», «Сампдорией», «Миланом» и «Севильей». В апреле специалист подписал соглашение с «Фиорентиной».

По итогам сезона-2018/19 «Фиорентина» заняла 16-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.