Защитник «Анжи» Калошин проходит просмотр в «Ахмате»

Защитник махачкалинского «Анжи» Павел Калошин находится на просмотре в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Фото доступно на странице «Ахмата» в «Твиттере».

«Анжи» — первый клуб Калошина в профессиональной карьере. В составе махачкалинцев 21-летний футболист дебютировал 1 марта 2019 года. Всего в сезоне-2018/19 защитник провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге (все — в стартовом составе). В его активе одна результативная передача.

«Ахмат» завершил минувшую кампанию на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда из Грозного набрала 42 очка, одержав 11 побед и 9 раз сыграв вничью.

Ранее из «Анжи» в «Ахмат» перешёл нападающий Андрес Понсе. 22-летний венесуэлец заключил с грозненцами четырёхлетнее соглашение.