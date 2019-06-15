Защитник «Анжи» Калошин проходит просмотр в «Ахмате»
Защитник махачкалинского «Анжи» Павел Калошин находится на просмотре в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Фото доступно на странице «Ахмата» в «Твиттере».
«Анжи» — первый клуб Калошина в профессиональной карьере. В составе махачкалинцев 21-летний футболист дебютировал 1 марта 2019 года. Всего в сезоне-2018/19 защитник провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге (все — в стартовом составе). В его активе одна результативная передача.
«Ахмат» завершил минувшую кампанию на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда из Грозного набрала 42 очка, одержав 11 побед и 9 раз сыграв вничью.
Ранее из «Анжи» в «Ахмат» перешёл нападающий Андрес Понсе. 22-летний венесуэлец заключил с грозненцами четырёхлетнее соглашение.
«Ахмат» объявил о переходе голкипера «Томи» Мелихова
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