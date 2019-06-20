Фалькао — о первой игре против Хосе Хименеса: он сводил меня с ума вопросами
Форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао признался, что первая встреча с защитником национальной команды Уругвая Хосе Марией Хименесом в 2013 году на футбольном поле стала настоящим испытанием.
«Я не мог сконцентрироваться, потому что Хименес сводил меня с ума. Он задавал вопросы. Сначала спросил, какая у меня машина. Когда я ответил, он уже отошёл и ждал, чтобы первым сыграть после навесной передачи. И это было только начало. Затем он спросил, почему флаги Эквадора, Колумбии и Венесуэлы имеют одинаковые цвета. После он подошёл и сказал, что это его дебют, что он очень счастлив и что сделает татуировку с датой этого матча. Он спрашивал меня, как пишется слово „сентябрь“, — цитирует Фалькао These Football Times.
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