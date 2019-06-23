Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев присоединился к московской команде, которая находится на сборе в Австрии, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».
Напомним, Игнатьев восстанавливался после повреждения коленного сустава. Из-за травмы полузащитник «Локомотива» пропустил последние матчи Российской Премьер-Лиги минувшего сезона, а также не смог помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, которые прошли в июне.
Сегодня, 23 июня, стало известно, что Игнатьев продлил контракт с московским «Локомотивом». Срок действия нового соглашения не уточняется. Помимо Игнатьева новые контракты с «железнодорожниками» заключили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.
- 23 июня 2019
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